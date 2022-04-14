Клиника во Франции будет лечить детей из Украины: как записаться в группу

Клиника набирает группу из 20 детей.

Французская клиника La chaine de I'espoir будет лечить детей из Украины с разными диагнозами.

Об этом сообщил волонтер Благотворительного Фонда "Лазар" Вячеслав Запорожец. Он отметил, что клиника набирает группу из 20 детей, нуждающихся в немедленном лечении и реабилитации.

"Транспорт мы обеспечим сами. Лежачих везем машинами скорой помощи, сидящих – микроавтобусами. Конечно, вместе с родителями. Это невероятная возможность исправить здоровье вашего ребенка. Французские врачи творят чудеса!", – отметил Запорожец.

Чтобы записаться в группу, обратитесь по этим телефонам: (068) 005 73 74, (093) 902 92 10, Вячеслав Запорожец.

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