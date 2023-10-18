Клопы атакуют Европу: какие страны стали "жертвами" и как уберечься от кусающих паразитов

ТСН.ua собрал все, что известно о "навале клопов" в Европе.

После того, как Францию охватила паника из-за "навала" клопов, которых жители массово обнаруживали в кинотеатрах, поездах, больницах, школах и других заведениях, об этой проблеме заговорили и в других странах.

Великобритания

Британия также переживает нашествие постельных клопов, с которым не справляются местные жители. Об этой проблеме сообщили в Уилтшире и Суиндоне, а также в Лутоне, Бедфордшире, Манчестере, Лондоне и ряде других территорий, передает Daily Mail.

По данным издания, жители Уилтшира выбрасывают матрасы, диваны и кровати после обнаружения клопов. В одном из кафе в графстве Сомерсет насекомые сильно искусали ребенка. Клопов заметили даже в лондонском метро.

Местные жалуются, что одноразовая дезинсекция не помогает, и считают, что страна могла "заразиться" клопами от Франции, где ранее заявляли о нашествии этих насекомых.

The Guardian добавляет, что в Лондоне решили обучать собак обнаруживать клопов. Методика обучения та же, как при обучении собак-искателей наркотиков, взрывчатых веществ и тайников денег.

По словам кинологов, чтобы научить собаку вынюхивать клопов, нужно от года до 18 месяцев.

Греция

Как сообщает Greek City Times, крыло отеля в Афинах закрыли из-за постельных клопов.

Вспоминая эпидемию постельных клопов во Франции, президент организации пищевых и туристических работников Гиоргос Хоцоглу сказал: "Очевидно, что некоторые из наших гостей, преимущественно из Франции, перенесли насекомых, и, к сожалению, они тоже остались в гостинице".

"В отелях большая проблема с матрацами. В армии мы их сжигали, но я не знаю, как отель с такой проблемой справится. Они просочились в матрасы, и сейчас меняют матрасы в номерах. А это расходы", – добавил он.

Алжир

Власти Алжира объявили об усилении санитарных мер на пограничных пунктах во избежание распространения клопов, недавно вторгшихся во французские города.

Процедуры предусматривают "санитарный мониторинг и дезинфекцию самолетов, судов и наземных транспортных средств при выявлении угрозы работниками пограничных пунктов санитарного контроля".

В то же время власти страны уверяют, что французские клопы до них еще не добрались.

Эстония

По информации эстонских СМИ, первые постельные клопы привезли в уезд Тартумаа из Франции. В то же время местные энтомологи уверяют, что у Эстонии пока нет причин для "паники от клопов".

Как защититься от клопов

Эксперт по путешествиям Сьюзан Ригетти дала советы, как защититься от клопов, чтобы они не испортили вам путешествие. Об этом передает Slate.

Она напомнила, что во время заселения в номер нужно тщательно проверить матрас, постельное белье и всю мебель, ведь это любимые места клопов.

Постель – любимое место клопов

Если клопов не обнаружено, можно вытащить багаж из тайника и распаковывать свои вещи.

Если вы все же обнаружили незваных соседей, Сьюзан советует держать свой багаж в ванне, поскольку клопы не могут лазить по гладким поверхностям и не могут залезть в ванную.

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