Ключевой вопрос — безопасность Украины: глава МИД Британии прибыла в Кремль — видео

В программе визита – переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.
В среду, 9 февраля, глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прилетела в Москву, чтобы обсудить ситуацию по безопасности в Украине.
Об этом сообщают на официальной странице посольства Британии в РФ в Twitter, опубликовав соответствующее видео.
"Министр иностранных дел Лиз Трас прибыла в Москву для встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины", — говорится в сообщении.
На кадрах видно, как министр иностранных дел Великобритании спускается с лестницы самолета, подходит к встречающей российской делегации и они жмут друг другу руки.
Министр иностранных дел @TrussLiz прибыла в Москву для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым по вопросам Украины. pic.twitter.com/uv7OvxeiJ8— UKinRussia (@ukinrussia) 9 февраля 2022
Напомним, в МИД России обвинили администрацию Белого дома в попытке "разрушить" мирный процесс на Донбассе. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Российской Федерации Мария Захарова.
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