КНДР атаковала Южную Корею воздушными шарами с мусором и фекалиями – фото

Северная Корея выпустила около 260 воздушных шаров с мусором и другими отходами через границу в сторону Южной Кореи. Это стало ответной реакцией на воздушные шары с открытками, которые были запущены Сеулом в сторону КНДР.

Как пишет The Washington Post, об этом заявили военные Сеула.

"Это прямая реакция на антипхеньянские листовки, которые поступают туда с юга. Воздушные шары начали приземляться во вторник вечером. Объединенный комитет начальников штабов Юга разослал жителям сообщения, предупреждая их не вступать в контакт с воздушными шарами и сообщать о них полиции или военным", – говорится в статье.

По данным JCS, некоторые из воздушных шаров достигли юго-восточной части страны.

Воздушные шары с мусором в Южной Корее / Фото: соцсети

Воздушные шары с мусором в Южной Корее / Фото: соцсети

"Данные действия Северной Кореи являются явными нарушениями международного права и серьезно угрожают безопасности наших граждан", - говорится в заявлении JCS.

В JCS сообщили, что в воздушных шарах был мусор, в том числе пластиковые бутылки и батареи, а также то, что они назвали "грязью". Южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило, что у воздушного шара, приземлившегося на здание ресторана в Тондучеоне, был мешок с навозом.

Воздушные шары с мусором в Южной Корее / Фото: соцсети

Военные также заявили, что ответственность за ущерб, нанесенный воздушными шарами, лежит исключительно на Северной Корее, и что Северная сторона предупреждена о необходимости "прекратить эти бесчеловечные и отвратительные действия".

По данным The Washington Post, ранее, 26 мая, КНДР заявила, что примет меры "глаз за глаз", разбросав через границу "кучки макулатуры и грязи".

"[Южная Корея] непосредственно испытает, сколько усилий нужно для их устранения. Когда наш национальный суверенитет, безопасность и интересы будут нарушены, мы немедленно примем меры", - заявила Северная Корея.

Южнокорейские активисты, в том числе перебежчики из КНДР, уже много лет отправляют в Северную Корею воздушные шары. Так, группа активистов в 2022 году заявила, что отправила миллион пропагандистских открыток с помощью воздушных шаров, несмотря на криминализирующий подобные действия закон.

Суть в том, что в 2020 году Южная Корея приняла закон, согласно которому отправка рекламных брошюр и ценных предметов на Север без разрешения правительства карается тюремным заключением до трех лет. Однако в 2023 году Конституционный суд отменил этот закон.

Отмечается, что в 2016 году отправленные из Северной Кореи воздушные шары повредили автомобиль и крышу дома.

Напомним, в Европарламенте прошли обыски из-за следа России.

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