КНДР дистанцируется от Ирана: разведка Южной Кореи раскрыла неожиданный маневр Ким Чен Ына

Ким Чен Ын / © Associated Press

Реклама

Северная Корея, похоже, готовит почву для большой дипломатической игры. По данным южнокорейской разведки, Пхеньян начал демонстративно дистанцироваться от своего давнего союзника — Ирана.

Как сообщает CNN со ссылкой на отчет Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS), КНДР в настоящее время воздерживается от поставки оружия Тегерану. Посетивший брифинг разведки депутат Пак Сон Вон привел красноречивые факты охлаждения отношений: Пхеньян не направил соболезнования из-за гибели бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля, а также проигнорировал назначение его преемника — Моджтабы Хаменеи.

Дипломатический маневр перед майским саммитом

Разведка считает, что такой «игнор» является попыткой Кима добыть в борьбе новое дипломатическое пространство перед ожидаемой встречей президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина в мае. Пхеньян пытается выглядеть менее токсичным партнером в глазах Пекина и Вашингтона.

Реклама

В частности, КНДР избегает прямой критики Трампа. Еще в феврале Ким Чен Ын заявлял, что «нет причин не ладить с США», демонстрируя готовность к персональным договоренностям с американским президентом.

Экономические трудности и разворот к РФ

Кроме политики, КНДР толкает к изменениям экономика. Из-за конфликта на Ближнем Востоке Пхеньян столкнулся с перебоями в поставке промышленного сырья, резким скачком цен и курса валют, дефицитом горючего.

Из-за проблем с Ираном Северная Корея вынуждена еще активнее обращаться к России, пытаясь обеспечить дополнительные поставки нефти из Москвы.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР нужно ядерное оружие. Мол, это показывает война в Иране. В своих заявлениях северокорейский диктатор использовал войну в Иране, чтобы оправдать владение своим режимом ядерным оружием.