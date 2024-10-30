КНДР готова испытать межконтинентальную ракету, способную долететь до США – разведка Южной Кореи

Ожидается, что Северная Корея проведет испытания ядерного оружия и баллистической ракеты большой дальности уже в ноябре.

Агентство южнокорейской военной разведки уведомило парламент Южной Кореи в среду, 30 октября, что Северная Корея, вероятно, завершила подготовку к своему седьмому ядерному испытанию и близка к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь территории Соединенных Штатов.

Об этом пишет APNews со ссылкой на слова южнокорейских депутатов, присутствовавших на закрытых парламентских слушаниях.

Разведка также сообщила, что подразделения войск КНДР, отправленные в Россию, возможно, уже достигли линии фронта и готовятся к продвижению в Курскую область, где Россия испытывает трудности с отражением украинского наступления.

Ранее в октябре президент Южной Кореи Юн Сок Ель уже заявлял в прессе, что ожидает от Северной Кореи крупных провокаций во время выборов в США. Он не исключает, что Пхеньян может провести испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет (МБР), чтобы усилить давление на Вашингтон и его союзников.

Разведка Южной Кореи полагает, что испытания могут состояться уже в ноябре.

"Мы не можем указать точное местоположение, но транспортно-позиционирующая пусковая установка была развернута в районе, где, как ожидается, будет проведено испытание межконтинентальной баллистической ракеты, направленное на проверку технологии входа в атмосферу", – сказал один из собеседников издания.

Авторы статьи отмечают, что все испытания МБР в Северной Корее с 2017 года проводились под большим углом, чтобы избежать попадания по территории соседних стран. Теперь эксперты не исключают, что КНДР может попытаться испытать свое оружие под углом, более близким к нормальной баллистической траектории, чтобы проверить, выдержит ли боеголовка жесткие условия входа в атмосферу. Этот вопрос считается одним из немногих оставшихся технологических препятствий, которые Северной Корее необходимо преодолеть для получения боеспособных баллистических ракет большой дальности.

Напомним, США обратились к Китаю из-за войск КНДР в России. Вашингтон призвал Пекин надавить на Пхеньян, чтобы тот вернул свои войска из РФ.

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