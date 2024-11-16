КНДР хочет получить российские технологии в обмен на участие в войне против Украины — Сибига

КНДР хочет обменять свое участие в войне против Украины на доступ к российским технологиям.

Северная Корея помогает России в войне против Украины. В обмен КНДР хочет получить российские технологии.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции с японским коллегой.

"По данным украинской разведки, Пхеньян хочет обменять свое участие в агрессии против Украины на доступ к российским технологиям в ракетной, ядерной и других военных программах. Это очень угрожающе и все это не может не беспокоить наших партнеров", — сказал глава МИД.

Сибига подчеркнул, что противодействовать подобным глобальным угрозам нужно вместе. Только мощная поддержка может остановить агрессора.

"Только мощная и системная поддержка Украины может остановить Россию и принести справедливый и устоявшийся мир. Поражение России в Украине остановит других агрессоров и всю "ось зла" от захватнических планов", — заявил министр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в России сейчас находится более 11 тысяч северокорейских военных, участвующих в войне против Украины. Он призвал мир справедливо отреагировать на военных КНДР в РФ.

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