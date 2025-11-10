КНДР и РФ строят мега-мост на границе: что известно (фото)

Россия и КНДР строят мост для обхода санкций / © Associated Press

Новый автомобильный мост, который должен соединить Россию и Северную Корею, активно приобретает реальные очертания.

О значимом прогрессе в строительстве сообщает американское издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки от вашингтонского аналитического центра Center for Strategic and International Studies (CSIS), передает BILD.

Строительство инфраструктурного объекта, очевидно, является частью углубления военно-технического и экономического сотрудничества между режимами глав РФ и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ина.

Фото вашингтонского аналитического центра Center for Strategic and International Studies (CSIS)

Активные работы на общей границе

По данным российских государственных СМИ, общая протяженность мостового перехода, включая подъездные пути, составит около пяти километров. Он будет пролегать через реку Туманна, разделяющую два государства.

Анализ CSIS свидетельствует о высоких темпах работ.

С российской стороны строительство уже продвинулось примерно на 110 метров в русло реки. Уже установлены несущие опоры, которые будут служить основой мостовых столбов.

С северокорейской стороны также наблюдается интенсивное строительство. На суше возведено шесть мостовых опор, а фундаменты вырыты еще под две. Рабочие уже завершили строительство рампы, которая будет соединять дорожное полотно с основной магистралью.

Американское издание также отмечает, что вблизи будущего моста возводятся вспомогательные объекты: складские помещения, таможенный пункт, автосервис и другие сооружения, предназначенные, вероятно, для передачи грузов.

Военная логистика и обход санкций

Аналитики CSIS подчеркивают, что темпы строительства и оживленное движение поездов на ранее спокойной сортировочной станции между странами свидетельствуют о критической важности роста торгового оборота в условиях полномасштабной войны России против Украины.

Эксперт по КНДР Фредерик Шпор в комментарии изданию Bild подчеркнул, что появление автомобильного сообщения значительно облегчит России перевозку северокорейских военных грузов.

Это позволит Москве прежде всего снизить риски включения своих используемых для перевозок торговых судов в международные санкционные списки.

Также усложняется наблюдение за российско-корейским торговым сообщением, поскольку наземные пути менее подконтрольны мониторингу, чем морские.

Строительство моста рассматривается как ключевой элемент новой военно-логистической инфраструктуры, направленной на поддержку российской агрессии в Украине.

Напомним, на днях в КНДР заявили, что будут действовать более агрессивно на фоне переговоров безопасности между Южной Кореей и США.

Также стало известно, что КНДР направила около 5 тыс. военных в Россию. Официально их назвали «строительные части».