КНДР игнорирует звонки Южной Кореи линиями связи: возможная причина

Пхеньян не отвечает на звонки Сеула второй день подряд.

Северная Корея не отвечает на телефонные звонки Южной Кореи линиями связи и военным горячим линиям уже второй день подряд. Предполагается, что, вероятно, переговоры прервали через совместные военные учения США и Южной Кореи.

Об этомсообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Как заявило агентство, звонки через межкорейского отделения связи и военные каналы связи утром в среду, 11 августа, остались без ответа. Днем ранее, 9 августа, южнокорейским представителям также не удалось выйти на связь с коллегами из КНДР. К слову, ранее они обменивались сообщениями дважды в день.

Днем ранее в КНДР раскритиковали Южную Корею и США за проведение совместных военных учений, которые должны состояться 16-26 августа.

"Они ярким проявлением враждебной политики США в отношении КНДР, призванной подавить наше государство силой", — заявила сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Сестра лидера КНДР добавила, что для установления мира на Корейском полуострове необходимо, чтобы "США вывели свои войска и военную технику, развернутую в Южной Корее". В свою очередь, как пишет Reuters, представитель Госдепа США Вс Прайс заверил, что обучение имеют лишь "оборонительный характер" и Штаты "не враждебных намерений в отношении Северной Кореи".

К слову, совместные военные учения Южной Кореи и США ежегодно происходят в августе. Пхеньян уже давно выступает против подобных учений, осуждая их как говаривал репетицию вторжения. Во вторник, 9 августа, обе страны начали предварительную подготовку к учениям.

Как сообщалось, лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын 5 июня впервые за месяц появился на публике. Северокорейский диктатор председательствовал на заседании политбюро Трудовой партии Кореи. Он обсудил, в частности, созыва правящей партии и организационные вопросы.

Ранее ,, в Пхеньяне заявили, что состояние Ким Чен Ына " разбивает сердца народа ". По мнению аналитиков, таким образом режим пытается доказать миру, что и северокорейцы заботятся о своем лидера и плачут из-за его худобы.

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