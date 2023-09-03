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КНДР имитировала ядерную атаку из-за учений США и Южной Кореи

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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КНДР имитировала ядерную атаку из-за учений США и Южной Кореи

КНДР / Фото: Associated Press

КНДР запустила несколько крылатых ракет, в которых были оснащены имитацией ядерных боеголовок.

Северная Корея заявила, что она сымитировала ядерную атаку во время учений, чтобы предупредить США об "опасности ядерной войны".

Об этом сообщило агентство ЦТАК, передает CNN.

Сообщается, что КНДР запустила несколько крылатых ракет, которые были оснащены имитацией ядерных боеголовок. Целью таких запусков было "предупредить врагов о реальной угрозе ядерной войны".

Сообщается, что "ядерная атака" была ответом на совместные учения США и южной Кореи. "Безрассудность и опасный характер конфронтационной истерии, в которую недавно удались США и бандиты "Республики Корея", беспрецедентны в истории", — заявило агентство.

Оно процитировало "письменный приказ о проведении учений", изданный военной комиссией, в котором подчеркивается "важность" северокорейских учений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Северной Корее вблизи ядерного полигона произошло два землетрясения.

Кроме того, ранее мы информировали, что Северная Корея планирует отправить России оружие и боеприпасы для войны.

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Дата публикации
Просмотры
138
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