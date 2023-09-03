КНДР имитировала ядерную атаку из-за учений США и Южной Кореи

КНДР запустила несколько крылатых ракет, в которых были оснащены имитацией ядерных боеголовок.

Северная Корея заявила, что она сымитировала ядерную атаку во время учений, чтобы предупредить США об "опасности ядерной войны".

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Об этом сообщило агентство ЦТАК, передает CNN.

Сообщается, что КНДР запустила несколько крылатых ракет, которые были оснащены имитацией ядерных боеголовок. Целью таких запусков было "предупредить врагов о реальной угрозе ядерной войны".

Сообщается, что "ядерная атака" была ответом на совместные учения США и южной Кореи. "Безрассудность и опасный характер конфронтационной истерии, в которую недавно удались США и бандиты "Республики Корея", беспрецедентны в истории", — заявило агентство.

Оно процитировало "письменный приказ о проведении учений", изданный военной комиссией, в котором подчеркивается "важность" северокорейских учений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Северной Корее вблизи ядерного полигона произошло два землетрясения.

Кроме того, ранее мы информировали, что Северная Корея планирует отправить России оружие и боеприпасы для войны.

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