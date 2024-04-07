КНДР использует Украину в качестве полигона, чтобы испытывать свои ракеты – Bloomberg

Использование Россией северокорейских ракет во время нападения на Украину дает Пхеньяну редкий шанс опробовать свое оружие в бою и, возможно, извлечь уроки, которые могли бы улучшить его эффективность, заявил высокопоставленный генерал США.

Баллистические ракеты Северной Кореи проходят боевые испытания в Украине.

Об этом сообщили журналисты Bloomberg со ссылкой на слова высокопоставленного генерала США.

По словам командующего Тихоокеанскими сухопутными войсками США Чарльза Флинна, северокорейская армия имеет "такую лабораторию оружия" на поле боя, которую россияне испытывают в Украине.

Он выразил обеспокоенность поставкой баллистических ракет КНДР в Россию.

КНДР, по словам генерала, таким образом, может улучшить эффективность своего оружия в бою. И речь идет прежде всего об использовании ракет типа Hwasong 11 и других.

Флинн также сказал, что его и других американских высокопоставленных чиновников большую обеспокоенность вызывает то, что Северная Корея сможет узнать свое оружие, "к которому они бы не имели доступа при отсутствии конфликта", например войны в Украине. В то же время, генерал заверил, что США будут внимательно наблюдать за тем, как весь этот процесс будет развиваться.

В своем заявлении Флинн заявил, что Соединенные Штаты готовятся к развертыванию ракетных систем средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе. По словам журналистов, это решение может спровоцировать Китай, ранее предупреждавший союзников США в регионе о возможных контрмерах, если они позволят развертывание таких ракет.

Флинн назвал непрерывные испытания баллистических ракет Северной Кореей тревожными и дестабилизирующими. На прошлой неделе Ким Чен Ын наблюдал за испытанием новой баллистической ракеты, предназначенной для развертывания гиперзвукового аппарата, доставляющего ядерный полезный груз на американские базы в Японии и Гуаме.

Напомним, в НАТО предупредили об угрозе "союза авторитарных государств", который сотрудничает против западных демократий. Речь шла о России, Иране, Китае и Северной Корее, которые все активнее объединяют усилия, оказывая друг другу практическую помощь.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.