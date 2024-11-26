КНДР масштабирует производство баллистических ракет KN-23: детали от СНБО

КНДР развивает машиностроительный комплекс "Ренсон" под расширение производства баллистических ракет KN-23. Это нужно как для собственных нужд, так и для снабжения РФ.

Об этом сообщил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

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По данным СНБО, на объекте комплекса "Завод 11 февраля" фиксируется строительство дополнительного сборочного корпуса, нового жилого объекта, а также устройство входов в некоторые подземные объекты. Новый корпус значительно превышает размер предыдущего здания. Также зафиксировано новое строительство в соседнем комплексе Vinalon 8 February по производству ракетного топлива.

Коваленко добавляет, что ранее инженеры КНДР проводили "работу над ошибками" по использованию российской армией баллистических ракет KN-23 по территории Украины. Сейчас интенсивность их использования выросла.

"Не исключено, что масштабирование производства этих ракет носит двойной характер. С одной стороны – поставки ракет России. С другой – параллельное создание запасов ракет Пхеньяном для дальнейшего обострения на корейском полуострове против Южной Кореи", – подытожили в ведомстве.

Ранее говорилось, что в январе-ноябре Россия запустила по Украине 194 баллистические ракеты, из около 60 – это северокорейские KN-23, в которых обнаружены детали, произведенные в странах Запада.

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