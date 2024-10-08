КНДР может отправить своих военных в Украину в поддержку России: в минобороны Южной Кореи сделали заявление

Северная Корея стремится укрепить связи с РФ, о чем свидетельствует двустороннее соглашение, содержащее пункт о взаимной обороне, подписанное Ким Чен Ином и Путиным в июне.

Северная Корея может направить свои войска в Украину в поддержку России.

Об этом во вторник, 8 октября, предупредил министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен,передает Yonhap.

В ведомстве отметили, что Северная Корея стремится укрепить связи с Россией, о чем свидетельствует двустороннее соглашение, содержащее пункт о взаимной обороне, подписанное северокорейским лидером Ким Чен Ином и президентом России Владимиром Путиным на переговорах на высшем уровне в июне.

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"Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, подобный военному союзу, возможность такого развертывания очень вероятно", — заявил министр обороны Ким Йонг Хен законодателям во время парламентских слушаний.

Беспокойство Южной Кореи подпитывают и сообщения о гибели шестерых северокорейских военнослужащих на оккупированных территориях Украины.

Ким Йонг Хен заявил, что это сообщение также, вероятно, является правдой.

Напомним, Ким Чен Ын пригрозил США и Южной Корее ядерным оружием в случае нападения.

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