КНДР начала охоту на женщин с капиталистической грудью — за силикон наказывают лагерями

Так называемые КГБисты Северной Кореи начали жесткие репрессии против женщин с «капиталистическими» грудными имплантатами.

Об этом пишет британское издание Metro.

Сообщается, что режим Ким Чен Ына использует агентов под прикрытием и местные патрули для ловли тех, кто проводит косметические процедуры и их клиентов. За это грозит отправка в трудовые лагеря.

Отмечается, что в одном случае врач, проводивший операцию по увеличению груди, был привлечен в суд вместе с двумя прошедшими эту процедуру женщинами.

Сообщалось, что мужчина, бросивший медицинский факультет, использовал силикон, ввезенный контрабандой из Китая, для процедур, которые делал дома. А потом его поймали.

Южнокорейские СМИ узнали, что публичный суд над врачом, проводившим незаконную операцию на груди, и над женщинами, перенесшими эти операции, вызвал ажиотаж среди жителей КНДР. В качестве вещественных доказательств были предъявлены медицинские инструменты, импортный силикон и пачки наличных денег.

Говорят, что врач все время стоял на сцене с опущенной головой, и две женщины в возрасте около 20 лет тоже не могли поднять лицо. Согласно сообщению, женщины рассказали на слушании, что хотели «улучшить свою фигуру» с помощью процедуры.

«Женщины, живущие в социалистической системе, были испорчены буржуазными обычаями и совершили гнилые капиталистические поступки», — заявил северокорейский прокурор.

Сообщалось, что судья пообещал «строгое наказание» после того, как заявил, что троица приняла участие в «антисоциалистическом акте».

В ходе судебного разбирательства было объявлено, что теперь женщин будут интенсивно обследовать, чтобы выяснить, проходили ли они косметические процедуры.

«Пойманные женщины или врачи столкнутся с уголовным наказанием, включая сроки в трудовых лагерях, по обвинению в антисоциалистическом поведении», — предупредил режим Ким Чен Ына.

По данным Amnesty International, северокорейский режим осуществляет полный контроль над повседневной жизнью людей и строго ограничивает их свободу слова.

