КНДР опробовала эсминец с 12 ракетами, способными нести ядерное оружие (видео)

Военные КНДР / © Associated Press

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Северная Корея произвела испытательный запуск стратегических крылатых ракет и другого вооружения с нового эсминца водоизмещением 5000 тонн.

Об этом в воскресенье сообщило государственное телевидение КНДР, передает Anadolu.

В частности, Северная Корея провела испытательные запуски 12 крылатых ракет дальнего радиуса действия, способных нести ядерное оружие, из одного из своих новых эсминцев класса «Чхве Хьон» — первых современных эсминцев с управляемыми ракетами в ВМС Северной Кореи.

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После испытаний Ким Чен Ын приказал ввести этот военный корабль в состав военно-морского флота страны в течение двух месяцев.

Дата публикации 19:42, 05.07.26 Количество просмотров 14 Северная Корея провела испытание стратегических крылатых ракет

Пхеньян спустил эсминец на воду в июне прошлого года. Это произошло примерно через месяц после того, как корабль опрокинулся при первой попытке спуска на воду.

Южнокорейские военные заявили, что в пятницу зафиксировали запуск крылатой ракеты с военного корабля в сторону Восточного моря.

По данным агентства Yonhap, Сеул и Вашингтон анализируют детали этого запуска.

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Последние испытания оружия являлись частью проверки возможности применения различных систем вооружения на борту эсминца в боевых условиях.

Ранее в КНДР было сделано громкое заявление о ядерном оружии. Да, страна не намерена отказываться от ядерного оружия. Там также прокомментировали заявления США о якобы договоренностях по денуклеаризации, назвав утверждения «ложными». Акцентируется, что Вашингтон хорошо знаком с реальной позицией Пхеньяна.

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