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КНДР опробовала эсминец с 12 ракетами, способными нести ядерное оружие (видео)
Северная Корея произвела испытательный запуск стратегической крылатой ракеты и других систем вооружения из нового эсминца водоизмещением 5000 тонн.
Северная Корея произвела испытательный запуск стратегических крылатых ракет и другого вооружения с нового эсминца водоизмещением 5000 тонн.
Об этом в воскресенье сообщило государственное телевидение КНДР, передает Anadolu.
В частности, Северная Корея провела испытательные запуски 12 крылатых ракет дальнего радиуса действия, способных нести ядерное оружие, из одного из своих новых эсминцев класса «Чхве Хьон» — первых современных эсминцев с управляемыми ракетами в ВМС Северной Кореи.
После испытаний Ким Чен Ын приказал ввести этот военный корабль в состав военно-морского флота страны в течение двух месяцев.
Пхеньян спустил эсминец на воду в июне прошлого года. Это произошло примерно через месяц после того, как корабль опрокинулся при первой попытке спуска на воду.
Южнокорейские военные заявили, что в пятницу зафиксировали запуск крылатой ракеты с военного корабля в сторону Восточного моря.
По данным агентства Yonhap, Сеул и Вашингтон анализируют детали этого запуска.
Последние испытания оружия являлись частью проверки возможности применения различных систем вооружения на борту эсминца в боевых условиях.
Ранее в КНДР было сделано громкое заявление о ядерном оружии. Да, страна не намерена отказываться от ядерного оружия. Там также прокомментировали заявления США о якобы договоренностях по денуклеаризации, назвав утверждения «ложными». Акцентируется, что Вашингтон хорошо знаком с реальной позицией Пхеньяна.