КНДР опробовала новую систему ПВО: в Сеуле зафиксировали пуски ракет

КНДР / © Associated Press

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Северная Корея заявила, что 4 ноября опробовала новую систему противовоздушной обороны. По утверждению Пхеньяна, в ходе испытания проверили, как система распознает и отслеживает цели. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на северокорейское государственное агентство KCNA.

По данным KCNA, в тот же день северокорейские военные отработали удар крылатой ракетой большой дальности по условной цели – аэропорту.

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Объединенный штаб вооруженных сил Южной Кореи сообщил, что утром 4 ноября зафиксировал пуск нескольких ракет из района Сондок в направлении Японского моря, которое в Южной Корее называют Восточным. По предварительной оценке, ракеты пролетели менее 300 километров. В Сеуле не исключают, что среди них могла быть баллистическая ракета малой дальности.

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Новые угрозы Ким Чен Ина: что известно

Напомним, недавно лидер КНДР Ким Чен Ын приказал военным усилить подготовку для «полной готовности к войне» . Он призвал повысить интенсивность учений и создать «сильнейшую армию» , объявив о новом этапе наращивания военной мощи страны.

На фоне этих заявлений 29 октября Северная Корея запустила около десяти баллистических ракет малой дальности по направлению к Восточному морю. По данным южнокорейских военных, пуски совершили из района города Вонсан, а ракеты преодолели около 250 км. Япония также подтвердила запуск, сообщив, что ракеты упали вне ее исключительной экономической зоны. Это стало не менее 17-м ракетным испытанием КНДР с начала года.

Как сообщало Yonhap , обострение произошло после того, как 23 октября Южная Корея предложила Пхеньяну переговоры по военному разграничению и возобновлению связи между армиями.

Ранее напряженность на границе возросла после взрыва мины в демилитаризованной зоне, в результате которого пострадали три южнокорейских военных. Сеул обвинил в установлении мин солдат КНДР, однако Пхеньян отверг эти обвинения.

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