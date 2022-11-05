КНДР осуществила новые запуски баллистических ракет: что известно

Четыре баллистических ракеты пролетели около 130 километров с максимальной скоростью около 6 тысяч километров в час.

Северная Корея совершила новые запуски баллистических ракет малой дальности в сторону Желтого моря.

Об этом сообщает Yonhap.

В субботу, 5 ноября, Генштаб Южной Кореи зафиксировал запуски ракет из округа Тонгрим в провинции Северный Пхеньян примерно между 11:32 и 11:59 по местному времени.

Четыре баллистических ракеты пролетели около 130 километров с максимальной скоростью около 6 тысяч километров в час (5 махов).

По данным Генштаба Южной Кореи, последняя провокация КНДР состоялась в последний день длительных широкомасштабных совместных авиационных учений Юга и США.

Напомним, в КНДР участились запуски баллистических ракет в сторону Японского моря. Так, 3 ноября Северная Корея совершила очередной запуск баллистической ракеты, пролетевшей над территорией Японии.

Новый пакет помощи от США, энергетический Рамштайн, цифровые дипломы в Дії – новости 5 ноября

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