КНДР осуществила новые запуски баллистических ракет: что известно

Четыре баллистических ракеты пролетели около 130 километров с максимальной скоростью около 6 тысяч километров в час.
Северная Корея совершила новые запуски баллистических ракет малой дальности в сторону Желтого моря.
Об этом сообщает Yonhap.
В субботу, 5 ноября, Генштаб Южной Кореи зафиксировал запуски ракет из округа Тонгрим в провинции Северный Пхеньян примерно между 11:32 и 11:59 по местному времени.
Четыре баллистических ракеты пролетели около 130 километров с максимальной скоростью около 6 тысяч километров в час (5 махов).
По данным Генштаба Южной Кореи, последняя провокация КНДР состоялась в последний день длительных широкомасштабных совместных авиационных учений Юга и США.
Напомним, в КНДР участились запуски баллистических ракет в сторону Японского моря. Так, 3 ноября Северная Корея совершила очередной запуск баллистической ракеты, пролетевшей над территорией Японии.
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