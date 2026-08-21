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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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КНДР отправила на Курщину сотни операторов дронов: в ГУР раскрыли детали

Северная Корея активно вовлекается в войну против Украины, используя РФ для получения боевого опыта и современных военных технологий.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Военные КНДР

Военные КНДР / © Reuters

Северная Корея усилила военное присутствие в России новым контингентом численностью 8500 человек, в который вошли операторы беспилотников.

Об этом пишет CNN.

Их могут привлекать к разведке и ударам по целям в Украине, заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

Основная часть северокорейских военных находится в Курской области России. По данным украинской разведки, в состав новой группировки входят инженерные подразделения, саперы и специалисты по управлению дронами:

  • около 1000 инженеров и саперов

  • 400 операторов беспилотников, часть которых уже имеет опыт предыдущих развертываний в России

В ГУР считают, что эти подразделения вряд ли будут принимать непосредственное участие в боях на территории Украины. В то же время, они могут укрепить тыловые возможности российских войск, что позволит российскому командованию перебрасывать собственные подразделения на штурмовые направления.

Военные КНДР в России

Пхеньян начал направлять военнослужащих для поддержки Москвы в конце 2024 г., после подписания с Россией договора о взаимной обороне. По словам Вадима Скибицкого, Владимир Путин может попросить Ким Чен Ина выделить еще до 50 тысяч военных во время встречи в сентябре.

В общей сложности примерно 25 тысяч военных из Северной Кореи уже побывали в России в пределах развертываний или ротаций. Первая группа прибыла в Курскую область в октябре 2024 года, когда российские силы пытались отразить украинское наступление.

В апреле 2025 г. КНДР официально подтвердила участие своих солдат в войне против Украины. Тогда, по оценкам, Россия привлекла около 10 тысяч северокорейских военнослужащих. Они понесли значительные потери, а вернувшиеся в КНДР раненые могли передать другим подразделениям опыт ведения войны с применением беспилотников.

Накануне стало известно, что Россия может разместить в Воронежской области северокорейское ракетное подразделение, имеющее на вооружении шесть пусковых установок и около 120 баллистических ракет KN-23.

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