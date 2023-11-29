КНДР отправила России около 2000 контейнеров с оружием через специальную экономическую зону – Reuters

Специальная экономическая зона в северокорейском городе Расон, когда-то являвшаяся экспериментом КНДР с ограниченным капитализмом, является эпицентром растущего сотрудничества с Россией, включая возможные поставки оружия для войны в Украину.

Об этом пишет Reuters.

Расон, расположенный вблизи границы с РФ, получил от режима в Пхеньяне статус специальной экономической зоны в 1991 году.

Как пишет издание, особая экономическая зона "Расон" была местом возможностей для многих жителей Северной Кореи до того, как усилились санкции против Пхеньяна и произошло закрытие границы в эпоху пандемии.

Однако в последнее время появились признаки того, что эта территория готова к возобновлению активной деятельности. Впервые с 2018 года там начали причаливать корабли, а спутниковые изображения свидетельствуют о всплеске торговли как из порта, так и с железнодорожной линии.

По мнению экспертов, главным двигателем восстановления активности в Расоне является стремительное углубление сотрудничества КНДР именно с Россией, а не Китаем, несмотря на то, что последний имеет гораздо большую экономику и более глубокие исторические связи с Северной Кореей.

В частности, через Расон Россия может поставлять КНДР больше угля, нефти и муки. К тому же, северокорейским рабочим (зарплату которых российская сторона напрямую отжигала режиму в КНДР, то есть по сути это – рабы) возможно позволят снова ехать на заработки в РФ.

В декабре прошлого года Россия впервые с 2020-го возобновила экспорт нефти в Северную Корею и к апрелю экспортировала через Расон около 67,3 тыс. баррелей.

Военное сотрудничество двух режимов

Согласно сообщениям официальных лиц США и Южной Кореи и отчетов западных исследователей со ссылкой на спутниковые изображения, с августа порт Расона посещали российские корабли, связанные с системой военного материально-технического обеспечения.

Эти корабли подозревают в военных поставках из Северной Кореи в Россию. Из порта Расона Северная Корея отправила России около 2000 контейнеров, подозреваемых в перевозке артиллерийских снарядов и, возможно, ракет малой дальности, сообщили южнокорейские военные чиновники.

С конца прошлого года на железнодорожной станции Туманган в Расоне, которая имеет сообщение с Россией, продолжается повышенная активность, а после визита в Пхеньян в июле министра обороны РФ Сергея Шойгу на железнодорожных путях стало больше товарных вагонов.

Ранее разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР передала России более миллиона артснарядов для войны в Украине. Речь идет о более чем 10 партиях боеприпасов.

Также Северная Корея, вероятно, поставила несколько типов ракет в Россию.

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