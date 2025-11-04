- Дата публикации
КНДР отправила в Россию 5 тыс. "строительных военных" — разведка
По оценкам Сеула, по меньшей мере, 600 северокорейских солдат погибли в Украине, а тысячи получили ранения.
С сентября 2025 года Северная Корея отправила около 5 тысяч строительных военных в Россию для помощи в восстановлении инфраструктуры.
Об этом стало известно 4 ноября на брифинге национальной разведки Южной Кореи, пишет euractiv.
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын, по словам аналитиков, получил поддержку Москвы благодаря войне в Украину, отправив тысячи военных для совместных с российскими силами операций.
Депутат Южной Кореи Ли Сон Квен рассказал журналистам, что теперь около 5 тысяч северокорейских строительных военных поэтапно отправляются в Россию с сентября.
«Ожидается, что они будут задействованы для восстановления инфраструктуры», — добавил он.
По его словам, «наблюдаются признаки подготовки и отбора персонала для возможной дополнительной мобилизации».
По данным Национальной разведки Южной Кореи, в настоящее время вблизи российско-украинской границы расположено около 10 тысяч северокорейских военных.
Отметим, что по оценкам Сеула, по меньшей мере, 600 северокорейских солдат погибли в Украине, еще тысячи получили ранения.
Аналитики говорят, что Северная Корея получает от России финансовую помощь, военные технологии, а также поставки продуктов и энергии в обмен на отправку войск. Это позволяет Пхеньяну обходить международные санкции, введенные из-за ядерных и ракетных программ, которые ранее были важным аргументом для США в переговорах.
Также ранее говорилось, что Ким Чен Ын вместе с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным принял участие в масштабном военном параде в Пекине, демонстрируя свой повышенный статус в мировой политике.
Международная группа по контролю за санкциями, Multilateral Sanctions Monitoring Team, в прошлом месяце сообщила, что Северная Корея планирует отправить в Россию «40 тысяч рабочих, включая несколько делегаций IT-специалистов».