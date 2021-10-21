КНДР ответила на критику испытаний БРПЛ и обвинила США в "двойных стандартах"

КНДР ответила на критику испытаний БРПЛ и обвинила США в "двойных стандартах"

Накануне Северная Корея успешно испытала новую баллистическую ракету, которую запустила с подводной лодки.

Корейская Народно-Демократическая Республика обвинила США в "двойных стандартах" за реакцию на недавний запуск баллистической ракеты с подводной лодки в сторону Японского моря.

Об этом сообщает AFP.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел Северной Кореи, испытание не было направлено против США или других стран в регионе и проводилось "исключительно для защиты страны".

"Таким образом, США не нужно беспокоиться об испытательных стрельбах", — указали в дипломатическом ведомстве КНДР, добавив, что критика Вашингтоном Пхеньяна за "разработку и испытания той же системы вооружения, которая есть или разрабатывается в США, является очевидным признаком двойных стандартов".

"Это только вызывает у нас подозрения в искренности настойчивых заявлений Вашингтона о том, что он не имеет враждебных намерений в отношении страны", — добавили в заявлении северокорейского МИД, распространенном информагентством KCNA.

Как сообщалось, Северная Корея 20 октября заявила об успешном запуске баллистической ракеты с подводной лодки.

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"Новый тип баллистической ракеты, предназначенной для подводных лодок, со многими передовыми технологиями наведения (...) сделает значительный вклад в развитие оборонных технологий страны и совершенствование подводного флота", — высказались в Академии оборонных наук КНДР.

Накануне премьер-министр Японии Кисида Фумио указывал, что КНДР выпустила в сторону Японского моря не менее двух баллистических ракет. Японское правительство выразило КНДР протест в связи с инцидентом.

Запуск состоялся недалеко от города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо, расположенной на побережье Японского моря.

В Совете Безопасности ООН запуск Корейской Народно-Демократической Республикой баллистической ракеты с подводной лодки назвали "провокацией".

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