КНДР передала России более миллиона артснарядов для войны в Украине — разведка Южной Кореи

По данным разведки Сеула, КНДР, по всей видимости, в обмен на боеприпасы получила от России технологическую помощь.

Северная Корея отправила более 10 партий боеприпасов в Россию для использования в войне против Украины, в том числе более 1 миллиона артиллерийских снарядов.

Об этом заявило разведывательное агентство Южной Кореи (NIS) на закрытом заседании парламентского комитета по разведке , сообщает The Guardian.

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Член парламентского комитета Ю Санг Бум со ссылкой добавил, что примерно столько же боеприпасов тратит Россия на войну с Украиной за два месяца.

По данным разведки Сеула, КНДР, по всей видимости, в обмен на боеприпасы получила от России технологическую помощь. Речь идет об области космических технологий, поскольку предыдущие две попытки Пхеньяна запустить спутник-шпион в начале года были неудачными. Сейчас КНДР планирует в третий раз осуществить миссию по запуску спутника.

Агентство Bloomberg со ссылкой на южнокорейского депутата сообщает, что Северная Корея также направила в Россию советников по использованию боеприпасов.

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