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КНДР передала России очередную партию оружия для войны против Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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КНДР передала России очередную партию оружия для войны против Украины

Диктатор Ким Чен Ын едет на бронемашине

Северная Корея снабжает свое оружие в Россию на грузовых судах.

Соединенные Штаты получили информацию о том, что Северная Корея передала России очередную оружейную партию для войны против Украины.

Посол США при НАТО Джулиан Смит во время онлайн-брифинга заявила, что партия оружия составляет более тысячи контейнеров с боеприпасами, сообщает Укринформ.

"У нас есть новая информация о том, что КНДР недавно поставила дополнительные вооружения в Россию для применения в войне против Украины. По нашей информации, КНДР передала РФ более тысячи контейнеров военного оборудования и боеприпасов", — отметила представитель США.

Полученные в США спутниковые снимки показали, что Северная Корея поставляет свое оружие в Россию на грузовых судах.

"Мы решительно осуждаем КНДР за передачу россиянам такого вооружения, которое, несомненно, будет использовано для атак на украинский народ, украинские города, а также в последующей незаконной войне РФ", — отметила Смит.

В Вашингтоне уверены, что в обмен на оружие Пхеньян от Москвы получает новые военные технологии. Среди потенциальных "желаний" Пхеньяна могут быть истребители, ракеты Земля-воздух, бронетехника, оборудование для производства баллистических ракет и другие вооружения.

Она добавила, что США продолжат смотреть за развитием ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что снаряды из КНДР стали неприятным сюрпризом для россиян.

Кроме того, мы ранее информировали, что в КНДР заявили об успешном испытании твердотопливной межконтинентальной ракеты.

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Дата публикации
Просмотры
81
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