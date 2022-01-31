КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты "Хвасон-12" и показала фото из космоса

КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты "Хвасон-12" и показала фото из космоса

"Хвасон-12" является мощнейшей ракетой, выпущенной из КНДР с ноября 2017 года.

В КНДР подтвердили запуск 30 января баллистической ракеты класса "земля-земля" средней и большой дальности "Хвасон-12" (Hwasong-12).

Подробности испытания обнародовали в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что Академия оборонных наук КНДР произвела испытательный запуск ракеты "под максимальным углом" с северо-западной части страны в Японское море "с учетом безопасности соседних стран".

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"(Испытания. — Ред.) подтвердили точность, защищенность и боевую эффективность находящегося в производстве комплекса вооружения типа "Хвасон-12", — говорится в сообщении.

В Северной Корее также обнародовали снимки, якобы "сфотографированные из космоса камерой на боеголовке ракеты".

Как пишет NK News, "Хвасон-12" является самой мощной ракетой, выпущенной из КНДР с ноября 2017 года. Пять лет назад Пхеньян несколько раз запускал ее над Японией, из-за чего японское правительство предупреждало жителей о необходимости соблюдать меры предосторожности.

BREAKING: Первые изображения North Korea's Hwasong-12 IRBM launch from Jan. 30 https://t.co/5K13KcjBx8 pic.twitter.com/bnaiiPEFBc — NK NEWS (@nknewsorg) January 30, 2022

Ранее сообщалось, что баллистическая ракета, выпущенная из КНДР утром в воскресенье, 30 января, пролетела 800 км примерно за полчаса и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Максимальная высота снаряда достигла около двух тысяч километров.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS), запуск произошел около 7:52 по местному времени из северокорейской провинции Чаган.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин по итогам экстренного пленарного заседания Совета национальной безопасности страны осудил запуск "баллистической ракеты средней дальности" из КНДР.

Напомним, что инцидент произошел спустя всего три дня после того, как северокорейские военные запустили в сторону Японского моря две тактические ракеты класса "земля-земля".

5 и 11 января Северная Корея провела испытания гиперзвуковой ракеты, а 14 января запустила с поезда сразу две баллистические ракеты, поразившие цели в Японском море.

17 января с аэродрома в Пхеньяне выпустили две баллистические ракеты малой дальности КН-24, а 25 января КНДР провела испытание двух крылатых ракет большой дальности.

В этом месяце Министерство финансов США ввело санкции против пяти северокорейцев за их роль в получении оборудования и технологий для ракетных программ Северной Кореи. Впоследствии Госдеп также приказал ввести санкции против еще одного северокорейца, россиянина и компании из РФ.

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