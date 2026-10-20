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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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КНДР показала новые фото Ким Чен Ына на фоне слухов о его смерти

Северная Корея опубликовала новые фотографии Ким Чен Ына на фоне слухов о его якобы смерти от кровоизлияния в мозг, распространившихся в соцсетях.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Ким Чен Ин

Ким Чен Ин / © The LAD bible

Северная Корея опубликовала новые фотографии лидера КНДР Ким Чен Ына после того, как в соцсетях распространились слухи о его якобы смерти от кровоизлияния в мозг.

Государственное агентство Korean Central News Agency сообщило, что 19 октября 42-летний Ким Чен Ын посетил Национальную выставку одежды и обуви 2026 года в Пхеньяне. На обнародованных снимках он осматривает экспозицию вместе с супругой Ри Соль Чжу и дочерью Чу Э.

Кто распространил слухи о смерти Ким Чен Ына

Утверждение о смерти лидера КНДР опубликовал в соцсети X Ваньцзюнь Се — китайский диссидент, связанный с Китайской демократической партией. Он заявил, что Ким Чен Ын перенес кровоизлияние в мозг, впал в кому, а впоследствии скончался в Пекине.

По словам Се, команда врачей из больницы Пекинского университета медицинских наук в Пекине якобы срочно отправилась в Северную Корею, после чего Ким Чен Ына перевезли в эту же больницу в китайской столице для оказания неотложной помощи.

Он также утверждал, что тело лидера тайно доставили обратно в Пхеньян, а его сестра Ким Йо Чжон якобы взяла контроль над страной.

"Его тело тайно доставили обратно в Северную Корею, а новость о смерти скрывают", - написал Се в X.

/ © The LAD bible

© The LAD bible

/ © The LAD bible

© The LAD bible


Сестра Ким Чен Ына на фоне слухов сделала заявление о границе с Южной Кореей

Отдельно Йо Чжон выступила с публичным заявлением о ситуации на границе. Она не комментировала слухи о здоровье брата, зато обвинила Южную Корею в якобы эскалации напряженности.

"Сейчас ситуация на южной границе очень нестабильна", - заявила Ким Йо Чжон в обращении, опубликованном Korean Central News Agency.

Она также обвинила Сеула в провокациях и назвала южнокорейских военных «военными бандитами».

«На южной границе сложилась серьезная ситуация из-за безрассудного поведения военных бандитов РК (Республика Корея – ред.)», – заявила Ким Йо Чжон.

По ее словам, Пхеньян рассматривает возможность развертывания дополнительных средств тактического удара вдоль границы, а также возобновление трансляций через громкоговорители против Южной Кореи.

«Это будет превентивной и сдерживающей мерой для реагирования на чрезвычайную ситуацию, а также для возобновления трансляции через громкоговорители против Южной Кореи», — заявила она.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что в соцсетях распространились утверждения, будто Ким Чен Ын перенес кровоизлияние в мозг и впал в кому. По этим слухам, лидера КНДР могли срочно доставить на лечение в Пекин.

Однако никакие медицинские документы, официальные заявления или доказательства его госпитализации не были обнародованы. Власти Северной Кореи и китайская сторона также не подтверждали сообщений о заболевании или смерти Ким Чен Ына.

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