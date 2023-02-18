КНДР пригрозила США и Южной Корее из-за военных учений

Северная Корея пригрозила "беспрецедентными и решительными ответами", если США и Южная Корея продолжат запланированные военные учения.

Об этом пишет Reuters.

Так, в заявлении, распространенном СМИ Северной Кореи, МИД страны отметил, что запланированные военные учения Южной Кореи и США повышают напряженность в регионе. Также в МИД заявили, что рассмотрят возможность применения дополнительных военных мер в случае, если Совбез ООН под влиянием США продолжит оказывать давление на КНДР.

Южная Корея и Соединенные Штаты готовятся к ежегодным военным учениям в рамках усилий по лучшему противодействию растущим ядерным и ракетным угрозам со стороны Северной Кореи.

На следующей неделе в Вашингтоне они проведут обучение, направленные на улучшение работы ядерных активов Америки. Также в марте в Южной Корее союзники проведут регулярные весенние учения "Щит свободы".

Напомним, Северная Корея намерена продолжать активно наращивать и развивать свой ядерный арсенал. Лидер страны Ким Чен Ын призвал к разработке новых межконтинентальных баллистических ракет и большего ядерного арсенала для противодействия угрозам со стороны США.

Лидер Северной Кореи пообещал разработать новую межконтинентальную баллистическую ракетную систему, "основной задачей которой будет задача быстрого ядерного контрудара".

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