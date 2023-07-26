КНДР принимает иностранные делегации впервые с 2020 года: кто и зачем приехал

Российская и китайская делегации первыми посетили КНДР с 2020 года, прибыв на торжества по случаю 70-летия Корейской войны и борьбы против Соединенных Штатов и их союзников.

Ожидается, что чиновники, среди которых министр обороны России Сергей Шойгу и член Политбюро Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун, примут участие в одном из самых известных мероприятий Северной Кореи — масштабном военном параде с демонстрацией ее новейших вооружений.

Об этом пишет Reuters.

Аналитики говорят, что зрелище, вероятно, будет включать в себя северные ракеты с ядерными боеголовками, запрещенные Советом Безопасности ООН, где Россия и Китай являются постоянными членами.

Эти визиты являются первыми известными иностранными делегациями, посетившими Северную Корею с начала пандемии COVID-19, и проходят в то время, когда Пхеньян стремится углубить свои связи с Пекином и Москвой, находя общий язык в их соперничестве с Вашингтоном и Западом.

День, когда Северная Корея отмечает то, что она считает победой над союзническими войсками под руководством США в Корейской войне 1950-1953 годов, дает Пхеньяну возможность привлечь внимание к временам холодной войны, когда северокорейские войска воевали при поддержке Китая и России.

Северная Корея все еще технически находится в состоянии войны с возглавляемым Альянсом США после того, как боевые действия закончились перемирием, а не формальным мирным договором.

"Приглашение Северной Кореей делегаций из обеих стран, похоже, является случаем рифмовки истории, когда Пхеньян готовится противостоять Западу, но осознает необходимость поддерживать относительно сбалансированные связи как с Китаем, так и с Россией", — сказал Энтони Ринна, специалист по корейски. российских отношений на веб-сайте Sino-NK, анализирующем регион.

Только время покажет, будут ли эти визиты означать более широкое ослабление запретов на международные поездки в Северной Корее, что теоретически могло бы дать возможность американским чиновникам вести переговоры об освобождении американского солдата Тревиса Кинга, пересекшего границу с Северной Кореей на прошлой неделе, сказал Ринна.

Однако, по его мнению, маловероятно, что Пхеньян в ближайшее время будет стремиться взаимодействовать с Вашингтоном, и может считать, что находится в полномасштабной новой холодной войне с Соединенными Штатами, добавил он.

Военные демонстрации

На снимках российского министерства обороны и северокорейских СМИ Шойгу встречали в аэропорту министр обороны Северной Кореи Канг Сун Нам и посол России Александр Мацегора, а также ряды северокорейских и русских войск.

Встреча Шойгу/AP

Соединенные Штаты обвинили Северную Корею в предоставлении оружия России во время войны в Украину, в том числе в поставках пехотных ракет и ракет поддерживаемой Кремлем группе наемников Вагнера в ноябре 2022 года.

Пхеньян и Москва отрицают эти обвинения, но Ким пообещал укреплять стратегическое сотрудничество между странами.

На военном параде в Пхеньяне, вероятно, будут задействованы до 15 000 военнослужащих, и, возможно, будут представлены новые образцы ядерного оружия, считает профессор Университета северокорейских исследований в Сеуле Ян Му-джин.

Коммерческие спутниковые снимки последних недель показывают, что участники тренируются, в том числе на площади Ким Ир Сена в центре города, где состоится мероприятие, с большими формациями, на которых изображено число "70" и другие лозунги, сказал Дэйв Шмерлер, научный сотрудник Центра исследований проблем нераспространения Джеймса Мартина (CNS)

Шмерлер добавил, что на полигоне под Пхеньяном военные подразделения, похоже, отрабатывали маршировку вокруг площади с транспортными средствами сзади, ссылаясь на снимки, предоставленные агентству Reuters американской компанией Umbra, которая использовала спутники радиолокационной разведки, чтобы заглянуть сквозь облачный покров.

"Челночная дипломатия"

Лидер Ким Чен Ын начал на этой неделе память китайских солдат, воевавших в войне, известной как Отечественная освободительная война, с посещения кладбища, сообщает государственное телеграфное агентство ЦТАК (KCNA). Единственный оборонительный договор между Китаем и Северной Кореей заключен только между ними.

Ким также посетил 24 июля кладбище мучеников Отечественной освободительной войны, где он похвалил солдат за то, что они "нанесли поражение" американскому империализму, сообщает ЦТАК.

Ким Чен Ын готовится возложить цветок на кладбище мучеников освободительной войны в Пхеньяне, 25 июля 2023 года/AP

На фоне международных санкций за ракетную и ядерную программы Северной Кореи, за введение которых проголосовали и Москва и Пекин, Китай стал крупнейшим торговым партнером Северной Кореи. Китайский экспорт к своему тайному соседу в июне был в восемь раз выше, чем годом ранее.

24 июля Пекин заявил, что "строго" выполняет санкции ООН в отношении Северной Кореи.

Россия и Китай отвергли недавние попытки Соединенных Штатов и некоторых европейских стран ввести новые санкции против Северной Кореи.

Вместо этого они настаивают на смягчении существующих мер в гуманитарных целях и на возвращении Пхеньяна к прервавшимся в 2019 году переговорам о денуклеаризации.

Ян сказал, что делегации могут дать сигнал, что дипломатические визиты, длительное время были приостановлены, могут возобновиться.

"Если Северная Корея также отправит делегацию высокого уровня в Китай на будущие Азиатские игры в Ханчжоу, это будет означать возобновление "челночной дипломатии" высокого уровня между Северной Кореей и Китаем со времен пандемии COVID-19", — сказал он.

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