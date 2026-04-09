КНДР провела новые испытания "блэкаут-бомбы": что это за оружие
Испытания имеют “большое значение для вывода стратегического военного потенциала КНДР на высокий уровень”.
Академия оборонных наук и Ракетное управление КНДР испытали тактическую баллистическую ракету с кассетной боеголовкой, систему электромагнитного оружия, углеродную бомбу и зенитно-ракетную систему малой дальности.
Об этом сообщает Bloomberg.
В частности, 8 апреля о запусках баллистических ракет из Северной Кореи в Японское море сообщала Южная Корея. Один из запусков мог быть неудачным.
КНДР утверждает, что испытанная баллистическая ракета класса «земля — земля» Hwasongpho-11 Ka способна «уничтожить в пепел любую цель» на площади до 7 гектаров.
Углеродные волокнистые бомбы, также называемые «блэкаут-бомбами», — это боеприпасы, заполненные нитями графита, который является отличным проводником электроэнергии. Взрываясь в воздухе и рассыпая нити, они способны разрушать такую инфраструктуру, как электростанции.
Напомним, Ким Чен Ын распорядился задействовать все ресурсы для поддержки ядерной программы страны, чтобы «заострить ядерный щит и меч» и защитить национальный суверенитет и безопасность страны.
Накануне Ким Чен Ын выступил с заявлением об усилении присутствия страны на море.
«Военно-морской флот должен быть готов тщательно сдерживать или противодействовать и наказывать провокации противника», — сказал он.