КНДР проводит испытание ударного подводного дрона, способного нести ядерное оружие

Такой БпЛА может искусственно создавать цунами, чтобы уничтожать вражеские корабли и порты.

Северная Корея проводит испытания подводного ударного беспилотника, способного нести ядерное оружие. Движение Дрона Haeil-2 зафиксировали в 1 тысяче километров от восточного побережья КНДР. Подводный бесподлотник был опробован на протяжении более 71 часа с 4 по 7 апреля.

Об этом информируют агентства Reuters и Kyodo.

Как известно, заявленная дальность полета беспилотного самолета позволит достичь японских прибрежных районов Японского моря. Такой БпЛА может искусственно создавать цунами, чтобы уничтожать вражеские корабли и порты.

В ходе предварительного испытания в конце марта дрон Haeil-1 преодолел 600 км, сообщают северокорейские СМИ. Во время последнего испытания боеголовка беспилотника сдетонировала в целевых водах у порта в провинции Южный Хамген, сообщает KCNA.

Ранее мы сообщали, что в КНДР заявили о наличии тактического ядерного оружия и возможности его использования против целей в Южной Корее.

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