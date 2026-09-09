КНДР расширяет ядерную программу: МАГАТЭ обнаружило новый объект

Флаг КНДР / © Reuters

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Северная Корея продолжает расширять свою ядерную инфраструктуру. На главном ядерном комплексе страны в Йонбене обнаружили новое двухэтажное здание, которое может использоваться для обогащения урана.

Об этом говорится в отчете МАГАТЭ, на который ссылается РБК-Украина.

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Специалисты агентства установили, что новый объект может вмещать до 28 каскадов газовых центрифуг. На обнародованных кадрах с июньского визита лидера КНДР Ким Чен Ына видно, что центрифуги уже установлены на обоих этажах здания.

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Как МАГАТЭ обнаружило новый объект

Инспекторы агентства не работают напрямую в Северной Корее с 2009 года. Поэтому информацию о развитии ядерной программы КНДР МАГАТЭ получает, в частности, благодаря спутниковым снимкам и материалам из открытых источников.

В случае с объектом в Йонбене специалисты сравнили спутниковые фото, сделанные на разных этапах строительства, с кадрами, опубликованными государственными СМИ КНДР после визита Ким Чен Ына.

По данным агентства, это может быть вторым объектом для обогащения урана на территории комплекса в Йонбене. В то же время, ядерная инфраструктура Северной Кореи продолжает расширяться и в других местах.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация вызывает серьезную обеспокоенность.

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«Текущая эксплуатация обогатительных установок в Кансоне и Йонбене, а также сообщения о дальнейшем расширении производства КНДР оружейного ядерного материала вызывают серьезную обеспокоенность», — подчеркнул он.

В МАГАТЭ отмечают, что дальнейшее развитие ядерной программы Северной Кореи противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН.

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Напомним, в КНДР произошли кадровые перестановки в военном руководстве — Ким Чен Ын уволил министра обороны Но Кван Чхоля. На его место планируют назначить Ким Сон Ги, ранее возглавлявшего Политбюро Корейской народной армии. Перестановки могут свидетельствовать о дальнейшем усилении контроля Ким Чен Ына над армией и военно-промышленным комплексом. Изменения происходят на фоне углубления военных связей КНДР с Россией и напряженных отношений Пхеньяна с Южной Кореей.

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