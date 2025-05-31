КНДР разместила вокруг аварийного эсминца неизвестные объекты: зачем нужны эти «воздушные шары»

После аварийного спуска на воду эсминца КНДР он уже 9 див лежит полузатопленным в доку. / © Maxar

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Спутниковые фотографии запечатлели неизвестные белые объекты, похожие на воздушные шары над аварийным северокорейским военным кораблем в Чхонджине. После неудачного спуска на воду на прошлой неделе и частичного затопления, 5000-тонный корабль по-прежнему лежит на боку.

Об этом пишет CNN.

Эксперты предполагают, что эти объекты могут использоваться для возвращения корабля в вертикальное положение или для защиты от наблюдения дронами. Поврежденный эсминец был новейшим во флоте КНДР, но из-за неисправности спускового механизма он получил серьезные повреждения.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал инцидент «преступным деянием» и приказал отремонтировать корабль до конца июня. Власти задержали четырех человек, включая главного инженера верфи.

Аналитики считают, что Северная Корея, по всей вероятности, использует воздушные шары для ускорения ремонта эсминца.

«Похоже, что объекты, похожие на воздушные шары, были установлены не для того, чтобы снять судно с мели, а чтобы предотвратить его дальнейшее затопление», — заявил депутат Национальной ассамблеи Южной Кореи и военный аналитик Ю Йон Вон.

Отставной капитан ВМС США Карл Шустер отметил, что эти объекты могут также использоваться для усложнения разведки с воздуха или уменьшения нагрузки на поврежденную часть корабля.

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Ник Чайлдс из Международного института стратегических исследований предупредил, что использование воздушных шаров для подъема корабля может привести к его дальнейшим повреждениям. По его словам, стандартная процедура предполагает увеличение плавучести и подъем снизу.

Спутниковые снимки Maxar Technologies зафиксировали более десяти белых объектов вокруг эсминца. Эксперты предполагают, что это могут быть уменьшены версии аэростатных самолетов. Шустер добавил, что у КНДР, вероятно, нет технологий для использования плавучих понтонов.

Северокорейские СМИ сообщали о незначительных повреждениях корпуса, но аналитики сомневаются в быстром ремонте. Эксперты считают, что ремонт может длиться до шести месяцев, а неустойчивое положение корабля усложняет спасательную операцию.

Декер Эвелет из CNA отметил, что такое положение является наихудшим, поскольку попытка вытащить затопленную часть может привести к разрушению киля. Чайлдс предположил, что корабль, вероятно, придется разрезать на части.

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«Очень часто единственный способ освободить док — это разобрать хотя бы часть судна, чтобы облегчить операцию, собрать оставшееся отбуксировать и принять решение, восстанавливать его или сдать на металлолом», — сказал он.

Напомним, после провала с эсминцем Ким Чен Ын требует наказания. В КНДР уже начались аресты, в том числе задержаны три инженера. Северокорейский лидер приказал восстановить корабль в сжатые сроки, но зарубежные эксперты называют их нереальными.