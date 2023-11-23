КНДР разместит новое оружие на границе с Югом: в чем причина эскалации

После запуска спутника-шпиона Сеул приостановил часть соглашения с КНДР, целью которой являлась деэскалация напряженности между сторонами.

Северная Корея заявила в четверг, 23 ноября, что разместит новую военную технику вдоль военной демаркационной линии, отделяющей ее от Юга, после того, как Сеул частично отказался от соглашения 2018 года, призванного ослабить напряженность вдоль границы, сообщают государственные СМИ.

Об этом информирует CNN.

Причина эскалации

Северная Корея поступила так после того, как Сеул пообещал усилить разведку и наблюдение вдоль демилитаризованной зоны (ДМЖ) в ответ на запуск первого в истории Северной Кореи спутника-шпиона во вторник, 21 ноября, который, по мнению аналитиков, может дать нацеливание на силы противника.

Этот шаг Сеула в ответ является частичным отступлением от Межкорейского военного соглашения, которое было подписано в 2018 году в рамках усилий с США по сдерживанию угрозы войны на Корейском полуострове и расширению буферной зоны между двумя Кореями.

Она была подписана тогдашним президентом Южной Кореи Мун Чже Ином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ином в Пханмунджоме на границе, а ее текст провозглашал, что "на Корейском полуострове больше не будет войны, и таким образом началась новая эра мира".

Но любая добрая воля, порожденная этим соглашением, улетучилась в последние годы. Ким, не получивший желаемых уступок от США и Южной Кореи во время последующих переговоров, с тех пор усилил северную программу баллистических ракет, пообещав предоставить Пхеньяну ядерные силы сдерживания, подобные тем, которыми владеет Вашингтон.

В ответ на наращивание северокорейского потенциала США и Южная Корея вместе с Японией усилили свое военное сотрудничество путем проведения учений и развертывания войск, которые Пхеньян рассматривает как угрозу.

Ранее на этой неделе Северная Корея осудила США за потенциальную продажу передовых ракет Японии и военного оборудования в Южной Корее, назвав это "опасным актом" в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (KCNA).

Северная Корея заявила, что "очевидно", на кого будет направлена и против кого будет использована наступательная военная техника.

В четверг, 23 ноября, Министерство обороны Северной Кореи заявило, что его армия "никогда не будет связана" военным соглашением, пообещав развернуть "более мощные вооруженные силы и военную технику нового типа в регионе вдоль военно-демаркационной линии", согласно сообщению KCNA.

Министерство добавило, что соглашение "уже давно превратилось в просто клочок бумаги из-за умышленных и провокационных действий" Южной Кореи, и предупредило, что оно должно "дорого заплатить" за свои "безответственные и серьезные политические и военные провокации, которые подтолкнули нынешнюю ситуацию к неконтролируемой фазе". ”, говорится в сообщении KCNA.

Пхеньян также заявил, что Южная Корея будет нести "полную ответственность" за столкновения, которые могут вспыхнуть между двумя Кореями.

"Самая опасная ситуация в районе военной демаркационной линии, где продолжается самое острое в мире военное противостояние и любой незначительный случайный фактор может обострить вооруженный конфликт до полномасштабной войны, стала необратимо неконтролируемой из-за серьезной ошибки, допущенной политическими и военными гангстерами" .

Напомним, Южная Корея отказалась выполнять часть соглашения с КНДР от 2018 года из-за ее нарушения Пхеньяном.

Сообщается, что в 2018 году между странами был подписан пакт, который называется "Всеобъемлющее военное соглашение". Однако КНДР его нарушила, из-за чего Южная Корея усилила наблюдение на границе.

В ответ министерство обороны Северной Кореи заявило, что возобновит все военные меры, которые оно приостановлено в рамках соглашения.

“Мы развернем усиленные вооруженные силы и новую военную технику вблизи демаркационной линии. Южная Корея будет нести полную ответственность, если между Севером и Югом произойдет безвозвратное столкновение», — заявили в КНДР.

Также ранее сообщалось, что Северная Корея успешно запустила военный спутник-шпион в космос после того, как две предыдущие попытки не удались в течение 2023 года.

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