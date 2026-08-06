Северокорейская баллистическая ракета / © Yonhapnews

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Северная Корея пошла на существенную эскалацию своего участия в войне России против Украины, перебросив в РФ не только новую партию из более 100 баллистических ракет, но и специализированные ракетные подразделения.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на данные украинской разведки и военных экспертов.

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Как заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Андрей Черняк в комментарии Reuters от 5 августа, северокорейское ракетное подразделение уже начало развертывание на западе России. По предварительной информации он может быть оснащен 120 баллистическими ракетами неуточненной модели и шестью пусковыми установками.

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По данным ГУР, Россия планирует разместить это подразделение в составе около 90 северокорейских военнослужащих в Воронежской области — в базе 112-й ракетной бригады (1-я гвардейская танковая армия Московского военного округа). В то же время Черняк отметил, что Пхеньян ранее уже передал РФ партию из 40 баллистических ракет KN-23/24 и соответствующий персонал, однако окончательная конфигурация и количество ракет для текущего развертывания будут согласованы во время переговоров высшего уровня в сентябре 2026 года.

Именно из предыдущей партии ракет КНДР оккупанты выпустили снаряд во время удара по Украине 29-30 июля.

Почему это представляет серьезную угрозу для Украины

Военные источники отмечают, что ракеты KN-23/24 имеют большую дальность и способны нести более мощную боевую часть, чем российские баллистические ракеты «Искандер-М». В то же время, они менее точны, что в условиях использования против гражданских городов часто приводит к значительным разрушениям и большому количеству жертв среди мирного населения.

Аналитики ISW выделяют несколько ключевых рисков для Украины:

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Наращивание интенсивности обстрелов: Общее поступление около 160 северокорейских баллистических ракет позволит России увеличить количество ракет в каждом массированном ударе или поддерживать высокую интенсивность обстрелов в течение длительного времени. Экономия собственных высокоточных ресурсов: Россия сможет усилить баллистические удары без необходимости тратить собственные запасы ракет С-400 и гиперзвуковых «Цирконов». Напомним, только за первые 19 дней июля 2026 г. РФ использовала до двух третей своего запланированного годового производства «Цирконов», а также активно модифицировала ракеты С-400 для ударов по баллистической траектории из-за дефицита «Искандеров». Испытания в условиях дефицита ПВО: РФ и КНДР могут воспользоваться нынешней ситуацией с уменьшением украинских запасов противоракет для систем ПВО, чтобы опробовать эффективность северокорейского вооружения в реальных боевых условиях.

Новый уровень сотрудничества Пхеньяна и Москвы

Если в конце октября 2024 КНДР отправляла в Курскую область преимущественно пехоту, саперов и строительные войска, то развертывание профессиональных ракетных расчетов является новым тревожным этапом, предостерегают аналитики Института изучения войны.

«Северокорейские ракетчики не только обеспечат обслуживание комплексов, но и получат новый современный боевой опыт применения комбинированного вооружения и обратную связь для дальнейшего совершенствования своих ракет, что создает долгосрочные вызовы безопасности не только для Украины, но и для всего мира», — говорится в отчете.

Напомним, военный эксперт Павел Нарожный отметил, что Россия может разместить в Воронежской области северокорейское ракетное подразделение, которое будет иметь на вооружении шесть пусковых установок и около 120 баллистических ракет KN-23. После модернизации с участием российских специалистов эти ракеты стали значительно точнее и фактически сравнялись с боевыми возможностями с российскими «Искандерами-М».

Эксперт пояснил, что Северная Корея производит такие ракеты уже много лет, поэтому изъятие нескольких десятков или даже более сотни боеприпасов из собственных арсеналов не станет для Пхеньяна проблемой.

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