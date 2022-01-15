КНДР с поезда запустила две ракеты в сторону Японского моря: подробности

КНДР с поезда запустила две ракеты в сторону Японского моря: подробности

Снаряды с шестикратной скоростью звука пролетели около 430 км.

В КНДР во время военных учений в пятницу, 14 января, с железнодорожных платформ запустили две тактические управляемые ракеты, поразившие заданную цель в Японском море.

Об этом 15 января сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что испытательные стрельбы прошли для "оценки фактической боевой способности железнодорожного ракетного полка провинции Северный Пхенан".

"Железнодорожно-десантный ракетный полк получил приказ о стрельбе от Генштаба КНА утром 14 января без предварительного предупреждения, быстро переместился в определенную огневую точку и двумя тактическими управляемыми ракетами поразил неподвижную цель", — говорится в сообщении.

Между тем, военные Южной Кореи заявили, что северокорейские снаряды пролетели около 430 километров на высоте 36 километров, а их максимальная скорость в шесть раз превысила скорость звука, пишет Yonhap.

По словам наблюдателей, речь идет о ракетах типа КН-23, созданных наподобие российской мобильной баллистической ракеты "Искандер".

Это третья демонстрация силы Северной Кореи в этом году. Напомним, что КНДР уже дважды запускала баллистическую ракету в сторону Японского моря.

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