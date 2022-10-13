КНДР снова испытала крылатые ракеты, способные нести "тактические ядерные заряды": Ким Чен Ын назвал это "предупреждением"

Входящая в перечень стран-террористок Северная Корея провела испытания двух крылатых ракет большой дальности, которые могут нести тактическое ядерное оружие.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Отмечается, что запуском баллистических ракет лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. В частности, была проведена имитация уничтожения аэропортов и военных объектов по всей Южной Корее. Аналитики предупредили, что северокорейский террористический режим завершил подготовку к еще одному ядерному испытанию.

Крылатые ракеты преодолели 2000 километров над морем, прежде чем поразили свои цели. Следует отметить, что такие ракеты летят на меньших высотах, чем баллистические, поэтому их труднее обнаружить и перехватить.

Северокорейский диктатор выразил "огромное удовлетворение" испытаниями по повышению боевой эффективности крылатых ракет. Также Ким Чен Ын заявил, что боевые ядерные силы КНДР находятся в "полной готовности к настоящей войне", и сказал, что испытания стали еще одним предупреждением врагу.

В КНДР отметили, что испытания ракет в очередной раз "продемонстрировали полную готовность подавить врага безоговорочными, маневренными, точными и сильными контратаками".

Более того, в Северной Корее считают, что их страна должна продолжать расширять пространство для действия ядерных стратегических вооруженных сил, чтобы "решительно подавить серьезный военный кризис".

Издание пишет, что технически ООН не запрещает КНДР испытать крылатые ракеты, но все запуски баллистических ракет нарушают санкции и обычно отмечают в Сеуле или Токио.

Запуск баллистических ракет со стороны террористической КНДР

В субботу, 1 октября, вооруженные силы Северной Кореи произвели запуск двух баллистических ракет малой дальности. Это уже четвертая провокация со стороны Пхеньяна менее чем через неделю.

Еще один запуск баллистической ракеты КНДР состоялся 4 октября. Японское правительство издало предупреждение, призывая жителей самого северного главного острова Хоккайдо и северо-восточной префектуры страны Аомори оставаться в зданиях.

В результате США обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой провести в среду, 5 октября, открытое заседание по Северной Корее после запуска баллистической ракеты над Японией.

Однако Северная Корея это никоим образом не остановила и уже на следующий день, 6 октября, вооруженные силы тоталитарной КНДР запустили две баллистические ракеты в сторону Японского моря.

После этого Соединенные Штаты направили в воду вблизи Корейского полуострова авианосную ударную группу. Атомный авианосец ВМС США Ronald Reagan отправился в Японское море для военных учений.

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