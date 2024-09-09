КНДР снова запускает пакеты с мусором в сторону Южной Кореи — Yonhap

Пули не сбивают из соображений безопасности.

В Южной Корее снова начали замечать пули с мусором, летящим со стороны Северной Кореи.

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Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).

Сообщается, что Пхеньян возобновил кампанию по запуску воздушных шаров близко с мусором. Всего в воскресенье было выпущено около 200 таких пуль.

В свою очередь, Южная Корея возобновила трансляцию через громкоговорители на границе антисеверокорейские пропагандистские передачи.

В Южной Корее воздерживаются от прямого сбивания воздушных шаров, ссылаясь на соображения безопасности, поскольку в предыдущих "посылках" не было обнаружено никаких опасных вещей.

Напомним, ранее сообщалось, что КНДР второй раз через неделю запустила баллистическую ракету.

Кроме того, мы ранее информировали, что северокорейские хакеры атаковали базы ВВС США и NASA.

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