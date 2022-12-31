КНДР снова запустила две баллистические ракеты в акваторию Восточного моря

Сообщается, что обе ракеты уже упали.

Власти КНДР 31 декабря вновь произвели запуск баллистической ракеты в сторону акватории Восточного моря.

Об этом сообщает издание Yonhap News Agency.

В сообщении указывается, что Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи обнародовал данные о запуске баллистической ракеты властями Северной Кореи неизвестного типа.

Позже береговая охрана Японии сообщила, что КНДР запустила еще одну баллистическую ракету.

Сообщается, что обе ракеты уже рухнули.

Напомним, ранее сообщалось, что дроны из КНДР пересекли границу с Южной Кореей, на их перехват подняли истребители.

Кроме того, мы ранее информировали, что входящая в перечень стран-террористок Северная Корея провела испытание двух крылатых ракет большой дальности.