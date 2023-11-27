КНДР стягивает оружие в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей

Северная Корея разместила войска и тяжелое вооружение в демилитаризованной зоне вблизи границы с Южной Кореей.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на сообщения вооруженных сил Южной Кореи.

Южнокорейские военные заметили активность в демилитаризованной зоне с конца прошлой недели. Скорее всего, КНДР пытается восстановить охранные посты, демонтированные после провозглашения межкорейского военного соглашения в 2018 году.

Военные также выявили повышение активности береговой артиллерии Северной Кореи. В ответ на это Сеул пообещал принять соответствующие меры, намекая на восстановление южнокорейских пограничных постов вблизи границы.

Напомним:

После запуска спутника-шпиона Сеул приостановил часть соглашения с КНДР, целью которой являлась деэскалация напряженности между сторонами.

Министерство обороны Северной Кореи подчеркнуло, что КНДР возобновит все военные меры, которые были остановлены в рамках соглашения с Южной Кореей, целью которого была деэскалация напряженности вдоль общей границы между странами.

Южнокорейские официальные лица заявили, что последний запуск спутника, скорее всего, связан с российской технической помощью на фоне расширения сотрудничества между двумя странами, в рамках которой Пхеньян передал России оружие.

Представитель Государственного департамента США заявил, что решение Южной Кореи приостановить действие части соглашения было здравомыслящим и сдержанным ответом, ссылаясь на несоблюдение договоренностей со стороны КНДР.

Сеул возобновит наблюдение и разведывательную деятельность вдоль демаркационной линии, улучшая способность отслеживать угрозы КНДР.

Южная Корея подтвердила, что запуск спутника КНДР прошел успешно. Кроме того, официальный портал Космических сил США показал, что военные присвоили северокорейскому спутнику номер.

Журналисты считают, что это свидетельствует о признании Вашингтоном того факта, что объект вышел на орбиту. В Пентагоне отмечают, что успех этого запуска все еще находится в стадии анализа.

Приостановленное соглашение между КНДР и Сеулом было подписано на саммите в 2018 году между Ким Чен Ином и тогдашним президентом Южной Кореи Мун Чже Ином. Критики считают, что пакт ослабил способность Сеула контролировать Северную Корею, и Пхеньян нарушал соглашение.

Военный аналитик Шон Белл в своем подкасте предположил, что Северная Корея может рассчитывать на технологическую помощь со стороны России в обмен на предоставленное Пхеньяном оружие. Он отметил, что власти КНДР хотят иметь военный спутник и уже дважды пытались запустить его.

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