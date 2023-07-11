КНДР требует от США немедленно отменить решение по поставке Украине кассетных боеприпасов

Власти Северной Кореи требуют от Соединенных Штатов немедленно отменить решение о передаче Украине кассетных боеприпасов для защиты от российских агрессоров.

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Об этом информирует издание Reuters.

Министерство иностранных дел Северной Кореи Чхо Сон Гуи заявило, что использование кассетных боеприпасов может привести к катастрофическим последствиям.

"Тот факт, что Байден признал, что это было тяжелое решение, говорит о том, что он осознает катастрофические последствия использования кассетных боеприпасов", — заявила она.

Кроме того, от имени правительства КНДР она приговорила решение США предоставить Украине кассетные боеприпасы, назвав это оружием массового уничтожения. По ее мнению, это "опасный преступный акт", который "принесет новую беду в мир".

"Решительно требую от США немедленно отозвать это решение", — резюмировала Чхо.

Напомним, ранее сообщалось, что Северная Корея объявила о своей поддержке любого решения российского руководства относительно недавнего "вооруженного восстания" боевиков Пригожина.

Кроме того, мы ранее информировали, что директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что позиция Великобритании не повлияет на передачу США Украине кассетных боеприпасов.

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