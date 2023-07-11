Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

КНДР требует от США немедленно отменить решение по поставке Украине кассетных боеприпасов

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1723
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
КНДР требует от США немедленно отменить решение по поставке Украине кассетных боеприпасов

КНДР требует от США отменить решение о передаче кассетных боеприпасов Украине / Фото: Rodong Sinmun

В Пхеньяне осудили решение США предоставить Украине кассетные боеприпасы

Власти Северной Кореи требуют от Соединенных Штатов немедленно отменить решение о передаче Украине кассетных боеприпасов для защиты от российских агрессоров.

Об этом информирует издание Reuters.

Министерство иностранных дел Северной Кореи Чхо Сон Гуи заявило, что использование кассетных боеприпасов может привести к катастрофическим последствиям.

"Тот факт, что Байден признал, что это было тяжелое решение, говорит о том, что он осознает катастрофические последствия использования кассетных боеприпасов", — заявила она.

Кроме того, от имени правительства КНДР она приговорила решение США предоставить Украине кассетные боеприпасы, назвав это оружием массового уничтожения. По ее мнению, это "опасный преступный акт", который "принесет новую беду в мир".

"Решительно требую от США немедленно отозвать это решение", — резюмировала Чхо.

Напомним, ранее сообщалось, что Северная Корея объявила о своей поддержке любого решения российского руководства относительно недавнего "вооруженного восстания" боевиков Пригожина.

Кроме того, мы ранее информировали, что директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что позиция Великобритании не повлияет на передачу США Украине кассетных боеприпасов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1723
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация