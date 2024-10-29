КНДР усиливает безопасность Ким Чен Ына на фоне возможного покушения на его жизнь – разведка Южной Кореи

Спецслужбы Северной Кореи предпринимают беспрецедентные меры безопасности из-за угрозы покушения на убийство Ким Чен Ына иностранными силами.

Об этом пишет телеканал Южной Кореи Yonhap News со ссылкой на отчет южнокорейской разведки.

В частности, на автомобилях и в местах, где находится северокорейский диктатор, устанавливают системы глушения связи и оборудования для обнаружения дронов.

Также сообщается, что власти КНДР культивируют "теорию двух враждующих наций" и пытаются создать атмосферу войны.

В то же время Северная Корея "стирает следы" предыдущих лидеров, чтобы усилить обожание исключительно Ким Чен Ына. К примеру, персонал, который КНДР отправляет за границу, изучает только "идеологию Ким Чен Ына".

В южнокорейской разведке также разведки объяснили, что существуют обстоятельства, при которых Северная Корея готовится осуществить стратегическую провокацию, воспользовавшись выборами президента США. В этой связи предполагают возможность запуска гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности или большой межконтинентальной баллистической ракеты. Разведка Южной Кореи также утверждает, что КНДР готовится к повторному запуску разведывательного спутника и внимательно следит за седьмым ядерным испытанием после президентских выборов в США.

Напомним, диктатор КНДР пытается привлечь внимание к своему "военному могуществу". Ким Чен Ын проинспектировал стратегические ракетные базы и приказал своим военным быть готовыми нанести ядерный контрудар врагам "в любое время".

Читайте также: