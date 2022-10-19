КНДР устроила артиллерийскую канонаду у границы с Южной Кореей

Северная Корея выпустила около 100 снарядов у своего западного побережья и 150 — у восточного.

Вечером во вторник, 18 октября, Северная Корея произвела артиллерийский обстрел у своих морских границ с Южной Кореей. Это произошло через день после того, как Южная Корея начала ежегодные военные учения.

Об этом сообщает Associated Press.

По информации военных Южной Кореи, северный сосед выпустил около 100 снарядов у западного побережья и 150 снарядов — у восточного. При этом со стороны Южной Кореи несколько раз транслировались сообщения с просьбой прекратить огонь, но вооруженного ответа на провокацию не было.

Вооруженные силы Южной Кореи заявили, что снаряды не попали в территориальные воды страны, упав в морские буферные зоны, установленные в соответствии с межкорейским соглашением 2018 года, направленным на уменьшение вражды на линии фронта.

Через несколько часов представитель Генерального штаба Народной армии Северной Кореи опубликовал заявление, в котором описал последние артиллерийские обстрелы как ответ на артиллерийские учения Южной Кореи, которые якобы произошли ранее в восточном приграничном регионе.

Представитель Северной Кореи также раскритиковал южнокорейских военных, которые начали ежегодные 12-дневные полевые учения в понедельник, назвав их "репетицией вторжения".

"Враги должны немедленно прекратить безрассудные и подстрекающие провокации, усиливающие военное напряжение на передовой", — сказал северокорейский военный представитель.

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что учения направлены на усовершенствование оперативных возможностей для противодействия различным типам провокаций Северной Кореи, и что неопределенное количество американских войск примет участие в учениях в этом году.

Артиллерийская канонада со стороны КНДР привлекает меньшее внимание, чем запуски ракет. Но дальнобойные артиллерийские пушки представляют серьезную угрозу для густонаселенного столичного региона Южной Кореи, расположенного примерно в 40-50 километрах от границы с Северной Кореей.

В последние недели Северная Корея провела ряд испытаний баллистических ракет, которые она называет моделированием ядерных ударов по целям Южной Кореи и США в ответ на их "опасные военные учения" с участием американского авианосца.

Напомним, во вторник, 4 октября, Северная Корея запустила баллистическую ракету, пролетевшую над территорией Японии.

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