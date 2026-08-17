КНДР устроила провокацию на границе: южнокорейские солдаты открыли огонь

Войска КНДР / © Associated Press

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Южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы после того, как группа военнослужащих КНДР пересекла сухопутную границу между двумя странами.

Об этом сообщает Yonhap.

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По информации издания, инцидент произошел на прошлой неделе в восточном передовом районе военной демаркационной линии (ВДЛ). Группа военных КНДР пересекла границу во время патрулирования демилитаризованной зоны.

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Южнокорейские военные отреагировали в соответствии с установленными оперативными процедурами.

Сначала при приближении сил КНДР к демаркационной линии военные Южной Кореи осуществляют предупредительные трансляции.

Если же происходит непосредственное пересечение границы, они открывают упреждающий огонь.

После совершенных выстрелов северокорейские военные отступили на свою сторону. Никакой другой аномальной активности в этом районе зафиксировано не было.

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Отмечается, что это были первые упреждающие выстрелы южнокорейской армии из-за нарушения границы в 2026 году.

Ситуация на межкорейской границе остается напряженной.

Военные КНДР в последние годы регулярно осуществляют кратковременные пересечения линии разграничения. Это происходит на фоне активного строительства и укрепления оборонительных фортификаций с северокорейской стороны.

Ранее сообщалось, что заместитель командующего Командованием ООН в Южной Корее генерал-лейтенант Скотт Винтер заявил, что участие Северной Кореи в войне России против Украины уже сказалось на балансе сил в сфере безопасности на Корейском полуострове.

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Мы ранее информировали, что президент Южной Кореи Ли Чже Мен призвал возобновить диалог с Северной Кореей, чтобы заменить действующий на Корейском полуострове режим перемирия на полноценный «режим мира».

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