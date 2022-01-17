КНДР в четвертый раз за месяц запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря

КНДР в четвертый раз за месяц запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря

Лишь три дня назад северокорейские военные с поезда запустили две тактические управляемые ракеты.

Корейская Народно-демократическая Республика в рамках четвертой в этом году демонстрации силы выпустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря.

Об этом утром в понедельник, 17 января, со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщает информагентство Yonhap.

В Кабинете министров Японии считают, что речь идет о запуске баллистической ракеты. Сейчас эксперты изучают дальность, высоту, скорость и другие характеристики снаряда.

Также читайте КНДР с поезда запустила две ракеты в сторону Японского моря: подробности

Отмечается, что инцидент произошел всего через три дня после того, как северокорейские военные с железнодорожных платформ запустили две тактические управляемые ракеты, которые поразили заданную цель в Японском море.

На прошлой неделе Пхеньян пригрозил "решительной и соответствующей реакцией" на введение США новых санкций в отношении фирмы "Парсек", а также семи физических лиц, причастных к созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет в КНДР.

Напомним, что 5 января в Северной Корее заявили об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты, которая "точно поразила цель на расстоянии 700 км".

Читайте также: