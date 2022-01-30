КНДР в седьмой раз за месяц запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря

КНДР в седьмой раз за месяц запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря

По предварительным данным, речь идет о запуске баллистической ракеты.

Корейская Народно-Демократическая Республика в седьмой раз за месяц запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря.

Об этом со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщает информагентство Yonhap.

Отмечается, что запуск произошел утром в воскресенье, 30 января. По предварительным данным, речь идет о баллистической ракете. В настоящее время южнокорейские эксперты устанавливают дальность, высоту и скорость полета снаряда.

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Обновление: по данным японского правительства, баллистическая ракета, запущенная из КНДР, пролетела 800 км с максимальной высотой 2 тыс. км и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Инцидент произошел спустя всего три дня после того, как северокорейские военные запустили в сторону Японского моря две тактические ракеты класса "земля-земля".

Напомним, что Северная Корея 5 и 11 января провела испытания гиперзвуковой ракеты, а 14 января запустила с поезда сразу две баллистические ракеты, поразившие цели в Японском море.

17 января с аэродрома в Пхеньяне выпустили две баллистические ракеты малой дальности КН-24, а 25-го КНДР провела испытания двух крылатых ракет большой дальности.

В этом месяце Министерство финансов США ввело санкции против пяти северокорейцев за их роль в получении оборудования и технологий для ракетных программ Северной Кореи. Позже Госдеп также приказал ввести санкции против еще одного северокорейца, россиянина и компании из РФ.

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