КНДР впервые показала новые ударные дроны "Кумсон" размером с пассажирский самолет (фото)

Новый дрон КНДР

Реклама

В Северной Корее состоялись испытания новых ударных беспилотников серии «Кумсон» (Kumsong). По данным медиа, эти аппараты имеют габариты, соизмеримые с небольшим пассажирским самолетом.

Об этом сообщило северокорейское государственное агентство KCNA.

На презентации присутствовал глава КНДР Ким Чен Ын. Сообщается, что он ознакомился с возможностями дронов и остался доволен результатами испытаний. На распространенных фотографиях беспилотники впервые продемонстрировали публично.

Реклама

По информации агентства, разработкой и изготовлением аппаратов занимались институт и предприятия Комплекса беспилотных аэронавигационных технологий. Конкретные технические характеристики новых дронов пока не раскрываются.

Ким Чен Ын заявил, что развитие искусственного интеллекта и операционных возможностей беспилотников должно стать одним из главных направлений в процессе модернизации вооруженных сил. Лидер КНДР поручил сфокусироваться на быстром внедрении новейших технологий и расширении серийных производственных мощностей.

Новый дрон КНДР

Новый дрон КНДР

Новый дрон КНДР

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о разработке новой ядерной доктрины, которая должна стать основой оборонной политики государства. Обновленный курс будет сочетать усиление ядерного потенциала с развитием традиционной армии.