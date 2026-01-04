КНДР впервые в этом году запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря

Баллистические ракеты из КНДР / © Yonhap

Северная Корея в воскресенье утром запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря.

Об этом сообщили Вооруженные силы Южной Кореи, сообщает Yonhap.

Как отметили в Объединенном комитете начальников штабов (JCS), ракеты были запущены из района близ Пхеньяна примерно в 07:50 по местному времени. Южнокорейские военные находятся в состоянии повышенной боевой готовности и тесно обмениваются данными с союзниками США и Японией.

«Наши военные поддерживают полную готовность и внимательно отслеживают ситуацию, обмениваясь информацией о северокорейских баллистических ракетах с Соединенными Штатами и Японией», — говорится в заявлении JCS.

Запуск ракет состоялся на фоне подготовки президента Южной Кореи Ли Чже Мён к вылету в Пекин, где он должен провести одинокие переговоры с главой КНР Си Цзиньпин. Ожидается, что ситуация с безопасностью на Корейском полуострове станет одной из ключевых тем встречи.

Кроме того, запуск ракет произошел вскоре после заявления президента США Дональда Трампа о том, что американские силы захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в рамках масштабной военной операции.

В последний раз КНДР запускала баллистическую ракету малой дальности в сторону Японского моря 7 ноября прошлого года - тогда это был шестой ракетный пуск Пхеньяна в 2025 году.

Эксперты не исключают, что нынешний запуск может являться реакцией Северной Кореи на действия США.

"Американская операция в Венесуэле и захват президента Мадуро могли стать для Ким Чен Ын мощным сигналом - как экзистенциальная угроза и дополнительное оправдание сохранения ядерного вооружения", - считает профессор Института дальневосточных исследований Университета Кьоннам Лим Иль Чхоль.

Ранее говорилось, что Ким Чен Ын вместе с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным принял участие в масштабном военном параде в Пекине, демонстрируя свой повышенный статус в мировой политике.

Международная группа по контролю за санкциями, Multilateral Sanctions Monitoring Team, в прошлом месяце сообщила, что Северная Корея планирует отправить в Россию «40 тысяч рабочих, включая несколько делегаций IT-специалистов».