КНДР выпустила 200 снарядов в направлении Южной Кореи: объявлена эвакуация населения

В Южной Корее 5 января издали приказ об эвакуации гражданских в укрытия с западного пограничного острова Йонпен на фоне очевидных признаков военной провокации со стороны Северной Кореи.

Об этом сообщает изданиеYonhap со ссылкой на заявления официальных лиц 5 января.

Приказ об экстренной эвакуации поступил в 12:02 (по местному времени) и снова – в 12:30 по просьбе южнокорейских военных.

Заметим, что армия КНДР выпустила 200 артиллерийских снарядов в направлении острова Энпхендо и западного побережья Корейского полуострова.

"Мы объявили об эвакуации после того, как получили звонок от воинской части, которая сообщила, что она наносит морской удар по острову Йонпхен, поскольку имеет ситуацию с провокацией Северной Кореи", – сказал южнокорейский чиновник.

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Объединенный комитет начальников штабов сообщил, что в течение 9:00-11:00 фиксировал артиллерийские обстрелы с мыса Джансан (к северу от северного острова Пенгньон в Южной Корее), и мыса Донсан (к северу от западного пограничного острова Йонпен).

Снаряды КНДР попали в морскую буферную зону севернее северной ограничительной линии, де-факто морской границы.

Буферная зона была установлена в соответствии с межкорейским военным соглашением, подписанным 19 сентября 2018 года для уменьшения напряженности на границе. КНДР в одностороннем порядке разорвала это соглашение в ноябре 2023 года после того, как Сеул частично приостановил соглашение в знак протеста против успешного запуска Пхеньяном военного спутника-шпиона.

Напомним, в конце декабря лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал своей армии, промышленности боеприпасов и сектору ядерного оружия ускорить подготовку к войне.

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