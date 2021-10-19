КНДР выпустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря: что известно

КНДР выпустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря: что известно

Японское правительство выразило КНДР протест из-за запуска баллистических ракет.

Корейская Народно-Демократическая Республика выпустила как минимум две баллистические ракеты в сторону Японского моря.

Соответствующее заявление во вторник, 19 октября, озвучил премьер-министр Японии Кисида Фумио, пишет Кyodo.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет. Убытков японским рыболовным судам также не зафиксировано. В то же время японское правительство выразило КНДР протест из-за ракетного запуска.

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Как пишет информагентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS), запуск состоялся недалеко от города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо, расположенного на побережье Японского моря.

"Сейчас наши военные поддерживают позицию готовности, внимательно следя за соответствующими тенденциями в тесном сотрудничестве между Южной Кореей и США в рамках подготовки к дополнительным пускам", — указали в комитете.

Отмечается, что в Синпхо Северная Корея строит подводные лодки, способные нести баллистические ракеты (БРПЛ). Некоторые СМИ сообщают о том, что на этот раз КНДР осуществила запуск баллистической ракеты именно из таких подводных лодок.

В прошлом месяце Северная Корея заявила, что успешно испытала новую гиперзвуковую ракету.

Как сообщалось, Корейская Народно-Демократическая Республика 4 октября впервые за 55 дней возобновила линии связи с Южной Кореей.

В Министерстве объединения Южной Кореи выразили надежду на восстановление межкорейского диалога, указав, что повторное соединение линий связи рассматривается как "основа для восстановления отношений между двумя Кореями".

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