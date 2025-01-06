КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточно-Корейского моря: что известно

В понедельник, 6 января, Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности в сторону Восточно-Корейского моря.

Об этом заявили военные Южной Кореи.

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Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) сообщил, что зафиксировал запуск снаряда, предположительно баллистической ракеты средней дальности, примерно в 12.00 из района Пхеньяна. Дополнительных подробностей нет.

"Готовясь к новым запускам, наши военные усилили мониторинг и бдительность, тесно обмениваясь информацией о северокорейской ракете с американской и японской сторонами и поддерживая полную боеспособность", — заявил Объединенный комитет начальников штабов.

Запуск состоялся в то время, когда госсекретарь США Энтони Блинкен находится с визитом в Сеуле для переговоров со своим южнокорейским коллегой об усилиях по сдерживанию северокорейских угроз на фоне политических потрясений на Юге, вызванных неудачной попыткой президента Юн Сок Йоля ввести военное положение.

Последнее "бряцание" оружием произошло за две недели до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа 20 января.

В последний раз КНДР запускала несколько баллистических ракет малой дальности в направлении Восточного моря 5 ноября, как раз перед президентскими выборами в США.

Как отмечалось, Северная Корея заявила, что будет проводить "жесточайшую" стратегию противодействия Соединенным Штатам, заявив, что военное сотрудничество между Южной Кореей, США и Японией переросло в "военный блок для агрессии".

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