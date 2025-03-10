КНДР запустила несколько баллистических ракет: это впервые после инаугурации Трампа

Сеул усилил слежку и сохранил состояние полной готовности в тесном сотрудничестве с США.

Северная Корея 10 марта запустила несколько баллистических ракет в направлении Желтого моря. Это произошло на фоне начала совместных ежегодных военных учений Южной Кореи и США.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Это стало первым известным испытанием баллистической ракеты со стороны КНДР после инаугурации президента США Дональда Трампа.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи зафиксировал запуск баллистических ракет из внутренней части северной провинции Хванхэ, но не предоставил дополнительных подробностей.

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В комитете сообщили, что ужесточили слежку и сохранили состояние полной готовности в тесном сотрудничестве с США.

Издание отметило, что 10 марта Южная Корея и США начали ежегодные военные учения "Щит свободы", которые продлятся 11 дней.

КНДР уже давно осуждает совместные учения союзников как якобы репетицию вторжения против нее и имеет опыт проведения испытаний оружия в ответ.

Пхеньян опубликовал заявления, в которых осудил последние совместные южнокорейско-американские учения, угрожая, что Сеул и Вашингтон заплатят "ужасную" цену за свой "опасный провокационный акт".

К слову, накануне Трамп хвастался, что он "ладит" с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а также с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином.